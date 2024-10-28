ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilidi. Peki ALES/3 ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?