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Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında?

Alev Alatlı, açıklamaları ile sık sık medyada yer alan isimlerden biridir. Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında? İşte Alev Alatlı'nın kitapları...

Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında?

Alev Alatlı, 1944'de İzmir'de dünyaya geldi. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ataşe olarak görev yaptığı Tokyo’da okudu.

Ekonomi ile İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University'den (Nashville, Tennessee) aldı.

Bilâhare felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College’de başladı. İlahiyat konusunda ve düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı fakat doktora derecesini alamadan 1974’te Türkiye’ye döndü.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı.
California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılmıştır.

Aydınlanma Değil, Merhamet! adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da "Mikhail A. Sholokhov 100. Yıl Roman Ödülü"nü kazanmıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 10.12.2012 tarihli toplantısında, yazar Alev Alatlı'ya "Fahri Doktora" unvanı verilmesine karar verilmiş; unvan, 25 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle takdim edilmiştir.

19 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etmiştir.

ROMANLARI

Yaseminler Tüter Mi Hala? (Ocak 1985)
İşkenceci (Aralık 1986)
Kadere Karşı Koy A.Ş. (1995)

Or'da Kimse Var mı? dizisi:

1. Viva La Muerte (Yaşasın ölüm) (1992)
2. 'Nuke' Türkiye (1993)
3. Valla Kurda Yedirdin Beni (1993)
4. O.K. Musti Türkiye Tamamdır (1994)
5. Beyaz Türkler Küstüler[4] (2013)
Schrödinger'in Kedisi:

1. Kâbus (2001)
2. Rüya (2001)...
Gogol'un İzinde:

1. Aydınlanma Değil, Merhamet! (2005)
2. Dünya Nöbeti (2007)
3. Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! (2008)

İNCELEME VE DENEMELERİ

Aydın Despotizmi (1986)
Eylül 1998
Hayır Diyebilmeli İnsan (2005)
Şimdi Değilse Ne Zaman
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