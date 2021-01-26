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Alev Alev 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! - Alev Alev 11. son bölüm tek parça izle

SHOW TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Alev Alev 12. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümüne; Cemre ve Çelebi'nin adliyede karşı karşıya geldiği anlar damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 12. yeni bölüm 2. fragmanı...

Alev Alev 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! - Alev Alev 11. son bölüm tek parça izle

Alev Alev dizisinde heyecan 12. yeni bölümle devam ececek. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 12. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

"GERÇEK SU GİBİDİR, İLLA AKAR BİR ŞEKİLDE YOLUNU BULUR!"

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in heyecanla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Cemre ve Çelebi'nin adliyede karşı karşıya geldiği tanıtımda ikili arasındaki gerilim giderek yükselirken, duruşmada neler olduğu büyük merak uyandırıyor. Komiser Korkut'un, Çelebi ve Tomris'e söylediği sözler ise gerçeklerin peşini bırakmayacağının sinyalini veriyor.

ALEV ALEV 12. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin sürprizi ile karşılaşır. Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar.

Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır. Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir.

Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.

ALEV ALEV 11. SON BÖLÜM İZLE

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