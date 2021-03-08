Nefesler tutuldu! Seyir halinde yandı!

Şanlıurfa'da, edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa- Mardin karayolunun Çoban Deresi yakınlarında akılalmaz bir olay meydana geldi. Salih K. idaresindeki yolcu otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
YOLCULARI OTOBÜSTEN İNDİRDİ
İHA'da yer alan habere göre yangını fark eden sürücü, içerisinde 32 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Otobüsün alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
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