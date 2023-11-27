'Alevli Günler' seyirciyle buluştu

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat'ın üstlendiği 'Alevli Günler' adlı oyunun, Caddebostan Kültür Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşti.

Oyunun prömiyerine; Nur Fettahoğlu, Deniz Barut, Yüksel Aksu, Melda Gür, Taner Rumeli, Filiz Ahmet, Hakkı Ergök gibi birçok ünlü isim katıldı.

'Alevli Günler'in oyuncu kadrosunda yer alan Bahtiyar Engin, Erkan Can, Güven Kıraç ve Levent Ülgen, seyircilere çağdaş bir 'Yaşar - yaşamaz' hikâyesi sunuyor.

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'Alevli Günler' oyunu, 29 Kasım’da ise Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde, 30 Kasım’da Sahne Dragos’ta, 13 Aralık’ta Trump Sahne’de ve 22 Aralık’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Oyun; birbirinden hiç kopmamış üç dostun, içlerinden birinin gayet doğal bir isteğini gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda, hiç beklemedikleri çeşitli anlaşmazlıklarla ve anlayışsızlıklarla karşılaşmalarını gözler önüne seriyor. Bir Türk Kültürü profesörünün inancı gereği öldükten sonra yakılmayı vasiyet etmesi üzerine, çoğunluğun içinde azınlık olarak yaşamanın getirdiği hem bireysel hem toplumsal mücadele, mizahi ve eleştirel yönden ele alınıyor.

'ALEVLİ GÜNLER'İN KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş… Biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk Kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmayı vasiyet edince farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıkla karşılaşır, bize çağdaş bir 'Yaşar - yaşamaz' hikayesi sunarlar.