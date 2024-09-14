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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Alevli Günler' ve 'Canavar' Bahçe Tiyatrosu'nda

        'Alevli Günler' ve 'Canavar' Bahçe Tiyatrosu'nda

        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 17 Eylül'de sahnelenecek 'Canavar' ve 18 Eylül'de 'Alevli Günler' oyunlarıyla, tiyatroseverlerle bir dahaki yaz yeniden buluşmak üzere sezonu kapatacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 00:58 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:58
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        'Alevli Günler' Bahçe Tiyatrosu'nda
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        Beşinci sezonunda da yaz boyunca İstanbulluları KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 2024 programını iki oyunla kapatıyor.

        Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın birlikte rol aldığı “Canavar” oyunu, 17 Eylül Salı akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Tunç Şahin’in yazıp yönettiği oyun, İki Tiyatro, Ersan Çongar ve Mine Güler yapımı olarak seyirciyle buluşuyor. Bir imza günü için küçük bir Anadolu şehrine gelmiş olan roman yazarı Kemal Sönmez, yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı ve Derya’yı ziyaret eder. Kız kardeşler bu habersiz ziyarete hazırlıksız yakalanır. İki kız kardeş, Kemal’in de önerisiyle tarifini unuttukları ve yıllardır yemedikleri aile yemekleri “Kapama”yı yapmaya karar verir. Yapması hatırladıklarından kolay, yemesi ise tahmin ettiklerinden zor olan yemek hazırlanırken, Kemal’in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar.

        Güven Kıraç, Levent Ülgen, Bahtiyar Engin ve Erkan Can’ı aynı sahnede buluşturan “Alevli Günler” ise 18 Eylül Çarşamba akşamı, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sezonun son oyunu olarak seyirciyle buluşacak. Irmak Bahçeci’nin yazdığı, Yıldıray Şahinler’in yönettiği oyunun yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Kültür Sanat üstleniyor. “Alevli Günler”, çoğunluğun içinde azınlık olarak yaşamanın getirdiği bireysel ve toplumsal mücadeleyi, hem mizahi hem de eleştirel bir dille ele alıyor. Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş; biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar... İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, seyircilere çağdaş bir “Yaşar-yaşamaz” hikâyesi sunarlar.

        Oyunların biletleri Mobilet ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışa çıktı.

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        #KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu
        #Küçükçiftlik Park
        #canavar
        #tiyatro
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