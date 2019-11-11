"Ne kadar güzel bir gün"

Alexandra Vino, Harwey Weinstein'e kucak dansı yaptı mı? - Magazin haberleri

Cara Delevingne, Emily Nestor, Laura Madden ve Angelina Jolie gibi birçok kadın yıldıza taciz ve tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen dünyaca ünlü yapımcı Harvey Weinstein, dün gece Manhattan'da bulunan bir gece kulübünde görüntülendi.

Güzel oyuncu Alexandra Vino, Weinstein'in kötü ününe rağmen bir an olsun ünlü yapımcının yanından ayrılmadı. İddiaya göre; Weinstein'in etrafında dolanan Vino, iddialara göre birkaç kere Weinstein'e kucak dansı bile yaptı.

New York Post gazetesi, Hollywood'da bir türlü gereken ivmeyi yakalayamamış olan genç oyuncu Alexandra Vino'nun, 67 yaşındaki yapımcıya kucak dansı yaptığı iddialarını araştırdı.

Gazete, hem Weinstein hem de Vino ile iletişime geçerek iddiaların doğruluğunu sordu. İki isim de, haklarında çıkan haberleri reddetti.

Vino, sadece 3 aydır tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını söyledi. Weinstein ise genç oyuncunun kucağına oturduğunu kesin bir dille yalanladı.

Harvey Weinstein, kardeşi Bob Weinstein ile birlikte, dünyanın en büyük yapım şirketlerinden biri olan Miramax'ın kurucularından. Ünlü yapımcı, dünyanın en ünlü aktrislerine taciz ve tecavüz suçlamasından yargılanıyor.