Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği, Türk Tarih Kurumu ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla yapılan kazılara Ankara Üniversitesi ile Ezine ve Geyikli belediyeleri de destek veriyor.

AA'nın haberine göre Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katkıda bulunduğu çalışmaları her yıl daha ileriye taşımaya gayret ettiklerini, bu sene ikinci çalışma alanında Helenistik döneme ait bir çarşının kuzey sınırını gün ışığına çıkardıklarını söyledi.