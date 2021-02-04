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Aleyna Çakır cinayetinde deliller Ümitcan Uygun'u gösteriyor! Aleyna Çakır'a ne oldu?

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi raporu ile, Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi. Aleyna Çakır'a ne oldu? İşte Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi...

Aleyna Çakır cinayetinde deliller Ümitcan Uygun'u gösteriyor! Aleyna Çakır'a ne oldu?
DHA

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Aleyna Çakır olarak bilinen Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Esen'in bedeninde tespit edilen DNA profillerinin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor istendi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, DNA üzerinde yapılan inceleme sonrası rapor hazırladı. Raporda Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğu belirtildi.

AVUKAT YILDIRIM: ARTIK İDDİANAME DÜZENLENMESİNİ BEKLİYORUZ

Ölen Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin DNA incelemesinde Aleyna Çakır'ın tırnaklarındaki DNA örneği ve spermin, Ümitcan Uygun'dan alınan örneklerle uyumlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Avukat Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda Aleyna Çakır'ın tırnaklarında doku ve sperm bulunduğunu, sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumu bu iki örneğin aynı erkeğe ait olduğunun tespit ettiğini hatırlatarak, "En son Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen bu raporda, Ümitcan Uygun'dan alınan örnekler karşılaştırıldı. Aleyna'dan çıkan sperm ve tırnak dokularının Ümitcan Uygun'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık bu zamana kadar geç de olsa bütün delilleri topladı. Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması, tabii iddianameyi hazırlarken alınan raporlar çok değerli. Artık Ümitcan Uygun'un verdiği ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını gördük" dedi.

Ümitcan Uygun'un ifadelerinde olay günü Aleyna ile neredeyse hiç görüşmediğini, kendisinin eve dahi girmediğini, cinsel birliktelik yaşamadığını ileri sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Ama alınan raporlarla olayın Ümitcan Uygun'un anlattığı gibi olmadığı, aksine artık bir 'cinsel saldırı' ya da 'kasten öldürme' ya da bir 'boğuşma' gibi izlerin olduğu ortaya çıktı. Savcılığın artık 'cinsel saldırı', 'kasten öldürme' gibi dosya kapsamındaki ilgili suçlardan iddianame düzenlemesini bekliyoruz. Şu anda soruşturma aşamasındayız; ama Ümitcan Uygun'un tutuklu dahi olsa az önce saydığım suçlardan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi gerekir. Nitekim ayrı bir suçtan tutuklu olması bu suçlardan tutuklanmayacağı anlamına gelmez. Savcılığın tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmesini bekliyoruz. Aleyna Çakır'ın tırnağından çıkan DNA ve çıkan sperm Ümitcan Uygun'a ait. Savcılığın Ümitcan Uygun hakkında dava açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALEYNA ÇAKIR'A NE OLDU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında, "Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarında işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'a 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulanarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Esen'nin, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

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