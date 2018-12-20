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"AŞKIMDAN HER GÜN ÖLÜYORUM!"



Geçtiğimiz günlerde bir de şiir kitabı çıkaracağını açıklayan Tilki, "Aşkımdan her gün ölüyorum, evet. Ama yalnızsam ve bu yüzden özgürsem özgürlüğüm için yeniden doğuyorum ben... Kendimi hep kendi başıma yaşattım aşk! Sen kimsin ki?" paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.