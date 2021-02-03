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HaberlerMagazinAleyna Tilki hastanelik oldu! Bütün vücudum kitlendi - Magazin haberleri
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Aleyna Tilki hastanelik oldu

Genç popçu Aleyna Tilki, sevenlerini korkuttu. Kas spazmı geçiren Tilki, soluğu hastanede aldı. Şarkıcı, son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Aleyna Tilki hastanelik oldu! Bütün vücudum kitlendi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Önceki gün hastaneye giden ve bunu Instagram hesabından duyuran şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarını endişelendirdi.

Tilki, kendisine gelen mesajlar üzerine sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

Hakkımda birkaç tane haber çıkmış 'Ben doktora gidiyorum' deyince. Bazıları doğru bazıları değil... Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı.

'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar... Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürece her şey çok güzel.

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