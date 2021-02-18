Şarkıcı Aleyna Tilki, "Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweet’ler atarım. Lakin en çok beğenilen tweet’lerime bakınca benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bunu da sayfasının en başına sabitleyen Tilki, yine şaşırtıcı bir açıklamaya imza attı.