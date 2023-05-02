Aleyna Tilki daha önce kıyafetleriyle ilgili yapılan yorumlara" Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı!" diyerek tepki göstermişti.