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Dizini ve çoraplarını gösteren genç şarkıcı, "Emrah, beni 'Kertenkele geliyor kaç' diye korkutunca ben de koştum ve merdivenlerden düştum, o yüzden dizim yara oldu. Kertenkeleden çok korkuyorum. Hayranlarım bu sıcakta uzun çorap, giydiğim için beni eleştiriyor ama düştüğümde uzun çoraplarım olmasaydı dizim daha kötü olabilirdi. O uzun çoraplar kurtardı beni. Günlük hayatımda korumam yok" dedi.