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1984 doğumlu Algı Eke, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde dramaturji eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra dizi ve filmlerde oyunculuk yapmaya başlayan Eke’nin, 19. Sadri Alışık Ödülleri’nde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü bulunuyor.