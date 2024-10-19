Ali Çuhadar MasterChef'e konuk oluyor! Ali Çuhadar kimdir?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapılacağı ve değerli konukların ağırlanacağı MasterChef'in yeni bölümüne Ali Çuhadar konuk oluyor. Ali Şef, Kahramanmaraş mutfağına özgü 'Eli böğründe' yemeğinin püf noktalarını ve mutfağa dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. MasterChef yeni bölümüne konuk olacak Ali Çuhadar'nın hayatı ve kariyeri programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Çuhadar kimdir? İşte Ali Çuhadar'ın hayatı ve kariyeri...
MasterChef yeni bölümünde Ali Çuhadar'ı ağırlıyor. Ali Çuhadar, katıldığı programda mutfağa ve mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. MasterChef'e konuk olacak Ali Çuhadar'ın hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ali Çuhadar kimdir, nereli? MasterChef'e konuk olan Ali Çuhadar nerelerde çalıştı? İşte detaylar...
ALİ ÇUHADAR MASTERCHEF’İN KONUĞU OLUYOR
MasterChef Türkiye yeni bölümüne Ali Çuhadar Şef konuk oluyor. Başarılı şef, mutfağa dair tecrübelerini yarışmalara aktarıyor.
ALİ ÇUHADAR KİMDİR?
MasterChef'in yeni bölümüne konuk olan Ali Çuhadar, Kahramanmaraş'ta Küçük Ev restoranını işletiyor. 3 kuşaktır ayakta duran ve 1976 yılında kurulan Küçük Ev restoranı dedelerinden devralarak ayakta tutan Ali Çuhadar , sosyoloji ve psikoloji mezunu.
Şef, işlettiği 2 şubesinin 6 Şubat depreminde yıkıldığını ve yeniden başladıklarını söyledi.