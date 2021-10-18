Ali İl: Projenin heyecanlandırması lazım

"Projenin heyecanlandırması lazım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Ali İl, izin gününü köpeği Mars ile birlikte geçirdi. Etiler'de objektiflere takılan İl, muhabirlerle sohbet etti.

Rol aldığı dizinin reytinglerinden memnun olduğunu ifade eden Ali İl, "Her hafta merakla bekliyoruz. Setteki herkes çok sıcak insanlar. Zaten tanıdığım arkadaşlarım da vardı. Çok mutluyum. Her set ortamında huzurlu olamıyorsun. Gözde, Caner, Cansu, Burak abi, Yeliz çok sıcak insanlar..." diyerek, ekip arkadaşlarına övgüler yağdırdı.

Gazetecilerin, "Tekirdağ-İstanbul arası çekimler zor oluyor mu?" sorusuna yanıt veren İl, "Tekirdağ'da değil aslında. Orada gibi çekiyoruz ama Zekeriyaköy, Kumburgaz gibi yerlerde daha çok çekiliyor." diye konuştu.

"HAKLILIK PAYI YOK DEĞİL"

Ünlü oyuncuya, Nurseli İdiz'in "Çok fazla dizi yapılıyor. Senaryolar birbirine benziyor. Bu kadar çok dizi yapılmasın. Düşünüp, taşınıp daha iyi diziler yapılmaya gayret edilsin." sözleri de hatırlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ali İl, "Farklı işler var tabii ki ama haklılık payı da yok değil. Heyecanlandırması lazım projenin. Yoksa sıkıcı hale gelebiliyor. Bizim televizyonlarda da iyi projeler var. Özellikle dijitallerde daha rahat olduğu için senaryolarda da o tarz sıkıntılar olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.