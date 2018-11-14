Trabzonspor'un efsane oyuncularından olan Denizci, son günlerde bordo-mavili camiada yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Bu tür sorunları her kulüp yaşayabilir. Önemli olan kulübün yaşananlar karşısında nasıl bir tavır aldığıdır. Yönetim kurulumuz hiç kimsenin kulübün üzerinde olamayacağını, tek gerçeğin Trabzonspor'un büyüklüğü olduğunu kesin ve net bir şekilde ifade etmiştir." diye konuştu.
Trabzonspor'un geçmişte Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi bu tür ağır yenilgiler aldığını ama yönetenlerin ciddi anlamda bir yaptırım uygulamadığına dikkati çeken Denizci, şöyle devam etti:
"Elbette yaşananlar bugüne ait değil. Dünden gelen kulübün gerçeklerine aykırı durumlar vardı. Maalesef çözülmek yerine halının altına süpürülmüş, görmezden gelinmiş ve hiçbir şey yapılmamış! Bu şekilde kulüp değil bunları yapanlar korunmuş, haliyle kontrol de kaybedilmişti. Bu olayların içerisinde yer almayan futbolcular da deyim yerindeyse umutlarını kaybetmişlerdi. Göreve gelen yönetim kurulumuz sorunların çözümü için çok uğraştı ancak başarı sağlayamadı. Son maçtaki ağır yenilgi yaşanan süreçlerin bir finalidir ve Trabzonspor'a büyük zarar vermiştir. Yönetim kurulumuz kulübümüzün menfaatleri gereği iki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştır. Profesyonel A takım kadrosuna para cezası kesilmiştir."
"ÖNEMLİ OLAN TRABZONSPOR'UN YARINLARIDIR"
Futbolda 'dün' olmadığını anlatan Ali Kemal Denizci, "Futbol kulüpleri mazisiyle övünür, geçmişiyle gurur duyar fakat geçmişte yaşanan olaylara takılıp kalamaz. Trabzonspor'da yaşanan süreç yönetim kurulumuzun oy birliğiyle verdiği karar neticesinde dünde kalmıştır. Artık ileriye, yarına bakmak gerekir. Bu gibi olayları biz de yaşadık, biz de geçmiş zamanda ceza yedik. Ama yolumuza devam ettik, Trabzonspor hayatını sürdürdü. Önemli olan Trabzonspor'un yarınlarıdır, Trabzonspor'un başarısıdır." ifadelerini kullandı.
Ali Kemal Denizci, lig maratonunun devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Türkiye Kupası süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda Trabzonspor camiası, teknik direktörü, futbolcuları, taraftarlarımız ve tüm paydaşlarımız kenetlenerek başarılara odaklanmalıdır. Önümüzde çok kritik bir Fenerbahçe maçı var. Sebepler, nedenler ve olaylar geride kaldı. Sonuçlara bakmak ve Trabzonspor’un başarısı için mücadele etmek gerekiyor."
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