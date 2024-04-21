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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan adaylık sorusuna yanıt: Yakında açıklayacağım - Futbol Haberleri

        Ali Koç'tan adaylık sorusuna yanıt: Yakında açıklayacağım

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından flaş açıklamalar yaptı. İşte Ali Koç'un sözleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 23:26 Güncelleme: 21.04.2024 - 23:26
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        Ali Koç'tan adaylık sorusuna yanıt!
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini ama takımın Avrupa'dan elenmesinden dolayı buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreniyle şampiyonluğunu kutlayan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Bu sezon kadın voleybol takımının birçok maçına geldiğine dikkati çeken Koç, "Buraya geldiğimizde ayağımız uğurlu geliyor. Mutluyuz ama buruk bir mutluluk. Bu takımı Avrupa şampiyonu olsun diye kurduk. Ligi aldık, kupayı aldık. Yarı finalde Avrupa'dan elendik. Eczacıbaşı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel yatırım yapıyorlar. Şirket kulüpleriyle rekabet etmek kolay değil. Biz de bu ekonomik duruma rağmen her alanda zirveye oynuyoruz. Mütevazı bütçeyle kurduğumuz erkek takımı da final oynadı, Avrupa'da da çeyrek final oynadı. Bizim hedefimiz mümkün olduğu kadar kupa kazanmaktı. Kadın baskette hepsini kazandık, kadın voleybolda Türkiye'deki her kupayı aldık. Yurt dışında yarı finalde elendik. İnşallah seneye yurt dışında da kupa alırız." diye konuştu.

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        "İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA YÖNETİMDE KİM OLURSA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER"

        Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığının altını çizen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Fenerbahçeli olmak kolay değil, son dönemde maçtan maça koşuyoruz. Hep tepeye oynuyoruz. Bunun artısı da var, eksisi de var. Hep tepeye oynamayan takımlar beklentileri düşürdüğü için, sezon sonunda biz kazanamadığımız zaman büyük bir üzüntü oluyor. Her tarafta tepeye oynamanın artıları, eksileri var. Dünyanın en büyük spor kulübü vizyonu çerçevesinde, sadece dünyanın en büyüğü değil, aynı zamanda dünyanın en başarılı kulübü olsun da istiyoruz. Bu yönde yatırımları yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da yönetimde kim olursa aynı şekilde devam eder."

        Ali Koç, haziran ayında başkanlığa aday olup olmayacağıyla ilgili olarak da "Ne yapıp yapmayacağımı yakında açıklayacağım." cevabını verdi.

        "HEPSİNİN ŞAMPİYONLUK KUPASI VAR, FENERBAHÇE'NİN YOK"

        "Erkek basketbolda beklentimiz Dörtlü Final. Ondan sonrası hayırlısı. Erkek futbolda da 6 maçımız kaldı. Hepsini kazanırsak şampiyon olacağız. İnşallah hepsini kazanırız. Son 9 sene ve bu senenin 32 haftası itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 700 puanı var, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in daha az puanı var. Hepsinin şampiyonluk kupası var, Fenerbahçe'nin yok. Zaten bizim isyan ettiğimiz konu da bu. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler."

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