Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, fikstür seçimi sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, fikstür seçimi sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili konuştu.

        Ali Koç yaptığı açıklamada, "Arda Güler transferi, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Allah yolunu açık etsin, bayrağımızı en üst seviyelere taşısın. Sakatlık yaşamazsa, tarihimizin en başarılı Türk oyuncusu olacak." dedi.

        Galatasaray ile oynayacakları derbiye de değinen Ali Koç, "Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi son haftalarda oynanacak." ifadelerini kullandı.

        Ali Koç ayrıca, "Uzun bir sezon olacak. Geçen sezon garipti. Dünya Kupası ve devre arası için durduk. Deprem oldu. Seçimler için durduk. Oyuncular da nefes alamadı. Yeni heyecan, yeni dinamizm. Kavga, gürültü inşallah minimum olur. Kalite inşallah artar. Avrupa'da 20. sıradan 12. sıraya geldik. Avrupa'ya 5 takım yollayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gidecek. Yeni geldi bu haber. Türk futbolu için doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
        İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Filenin Sultanları yurda döndü
        Filenin Sultanları yurda döndü
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!