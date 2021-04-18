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Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalar yaptı. Hakem performansıyla ilgili konuşan Ali Koç, Ümit Öztürk'ten rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Başkan Koç, Erol Bulut'a hizmetleri için teşekkür ederken Emre Belözoğlu'yla ilgili de konuştu. Ali Koç ameliyat olan Altay Bayındır'ın da EURO 2020'ye yetişme ihtimalinin bulunduğunu belirtti

Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben aşı olmadım, sıram gelmemişti ama sırası gelip, aşı olmayan çok insan var. Aşının zararı yok, faydası var. Bu imkandan yararlanılması gerektiğini önemle söylüyorum"

"ÖNEMLİ BİR VİRAJI 3 PUANLA GEÇTİK"

"Başakşehir, tamamen talihsiz bir sezon yaşıyor bizim 2 sene önce yaşadığımız gibi. İyi top oynuyorlar ama karşılığını alamıyorlar. BAY haftası öncesinde 3 puanla önemli bir virajı geçtik."

"7 HAFTADA HER ŞEY OLABİLİR"

"7 haftada her şey olabilir. 3 kere son haftada şampiyonluk kaybettik ve son anda her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Gidişattan memnunuz."

"ALTAY, EURO 2020'YE YETİŞEBİLİR"

"Altay'ın milli takım turnuvalarına yetişme ihtimali yüksek."

"YENİ MALATYASPOR MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Yeni Malatyaspor maçında gördüğüm tüm yorumcular, penaltıyı işaret etti. Biz maçtan sonra bir şey demedik. Türkiye'de genellikle herkes hakem performansından, özellikle VAR hakemlerinin performansından şikayetçi. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama biz en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerden biriyiz"

"ÜMİT ÖZTÜRK'TEN RAHATSIZIZ"

"Bugünün maçına gelirsek, VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk'ün hakemlik yaptığı maçlarda zorluk yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işini zorlaştırdı. Bu isim özelinde rahatsızlığımız var. Maçlarımıza o gelsin, bu gelmesin demedik, demeyeceğiz ama bu konuya dikkat çekmeyi ihtiyaç duydum"

EROL BULUT'A TEŞEKKÜR ETTİ

"Erol hocanın burada çok büyük bir emeği var, biz Erol hocaya inandık. Çok analizler yaptık. Erol hocayla başladık, bir noktaya geldiğimizde kan değişikliğine ihtiyaç olduğu kanısına vardık. Bir şampiyonluk iddiasından bahsediyorsak, buraya Erol hoca getirdi. Çok büyük bir emeği vardır. Daha önce belki değişiklik olabilirdi. Her kötü süreçte hoca değişmez. Benim için hocalık kadar insanlık ve karakter de çok önemli. Para pulla ilişkisi olmayan, menajerlikle uğraşmayan, ne görüyorsan o. Mert biriydi"

"Hizmetleri için teşekkür ediyorum ve kariyerinde başarılar diliyorum. Emre Belözoğlu'na gelince, kaptan yıllardır kendini buna hazırlıyor. Futbolcuyken kendini geliştirmeye başlamıştı. Kafasında bir futbol anlayışı var ve her maç üstüne koyarak devam ediyor. Güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum ve inşallah bu değişikliğin meyvelerini toplarız ama dediğim gibi, Erol hocanın yaptığı hizmetler olmasaydı şampiyonluğu konuşacak durumda olmayabilirdik. İkisine de teşekkür ediyorum"

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