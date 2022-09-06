Geçtiğimiz hafta TFF'nin Riva'da bulunan merkez binasına gerçekleştirilen silah saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Bugün de Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, geçmiş olsun dileklerini iletmek için TFF yöneticileri ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısına ise Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'a yaptığı espri damga vurdu. Koç, Timur'la tokalaşırken "Ne para harcadın ya" diye takılırken Timur ise buna yanıt olarak "Harcamadım da öyle görünüyor" dedi.