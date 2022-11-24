Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması

Gündemdeki yabancı hakem konusunda ise, ''Eldeki mevvcut hakemler var. 2 tane konu var yabancı hakemlerle ilgili. VAR yabancı hakem ve orta saha yabancı hakem mi, ikisi de mi? 22-23 hakem var, 29 hakeme ihtiyaç var. En azından bu sezon için 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. Federasyon ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. Doğru bir adım. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz cevap aldılar. Bir girişim var. Biz yabancı hakem (orta) konusunu bir kez daha federasyona ileteceğiz. Suudi Arabistan ve Yunanistan, yoğun bir şekilde özellikle önemli maçlar için yabancı hakem kullanıyorlar. Diğer ülkelerde de hakem değişim programları var. Bunların hepsini inceledik. Bunun üzerine çalışma var'' ifadelerini kullandı.