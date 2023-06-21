ÜNLÜ GAZETECİ FABRIZIO ROMANO'DAN FLAŞ İDDİA

Gazeteci Fabrizio Romano ise geride kalan saatlerde yaptığı bir videoda, "Arda Güler kulübüne saygı duyuyor ve sözleşme yenileme ihtimalini düşünüyor. Arda Güler'in serbest kalma bedelini arttırıp Fenerbahçe'den ayrılması bir ihtimal. 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli Arda Güler için inanması güç bir rakam. Muhtemel değeri 35-40 milyon Euro dolaylarında." şeklinde konuştu.