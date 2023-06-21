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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim 18 yaşındaki yıldızı takımda tutmak isterken, genç oyuncu ve babasıyla görüştü. İşte detaylar...

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  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için transfer iddiaları artarken, oyuncunun geleceği ise merak konusu oldu.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve ailesi ile bir toplantı gerçekleştirdi. 
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    Arda Güler ve ailesi görüşme sonrasında kulüp binasından ayrıldı.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    Fenerbahçe forması ile 51 karşılaşmada sahada yer alan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    ÜNLÜ GAZETECİ FABRIZIO ROMANO'DAN FLAŞ İDDİA

    Gazeteci Fabrizio Romano ise geride kalan saatlerde yaptığı bir videoda, "Arda Güler kulübüne saygı duyuyor ve sözleşme yenileme ihtimalini düşünüyor. Arda Güler'in serbest kalma bedelini arttırıp Fenerbahçe'den ayrılması bir ihtimal. 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli Arda Güler için inanması güç bir rakam. Muhtemel değeri 35-40 milyon Euro dolaylarında." şeklinde konuştu.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    ANNESİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM! GİDİYOR MU?

    Arda Güler'in ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, annesi Serap Güler'den önceki günlerde dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

    Serap Güler'in bu paylaşımı, 'Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?' sorusunu beraberinde getirdi.
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!
  • Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi!

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