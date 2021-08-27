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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
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Ali Öztürk madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi

Ali Öztürk madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarının çeyrek finalinde Sırbistan'dan Mitar Palikuca'yla karşılaştı.

Rakibini 13-11, 8-11, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-1 yenen Ali, adını yarı finale yazdırdı. Masa tenisinde yarı finale çıkan sporcular bronz madalya almayı garantiliyor.

Ali Öztürk, yarı final mücadelesinde son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao ile yarın TSİ 08.20'de karşılaşacak.

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