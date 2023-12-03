Ali Sabancı, Boşanma iddiasını yalanladı

Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçtiğimiz temmuz ayında tekne kazası geçiren Ali Sabancı, sağlığına kavuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bebek'teki bir kafede arkadaşlarıyla tavla oynayan Ali Sabancı, gazetecilerin sorularını cevapladı. Sağlık durumuyla ilgili olarak "Çok iyim, Her şey yolunda. Eşim de çok şükür iyi" dedi.

Ali Sabancı kaza sonrası eşi Vuslat Doğan Sabancı ile aralarının açıldığı ve boşanma aşamasında oldukları sorularını ise gülümseyerek yalanladı. Sabancı daha sonra iskeleden özel teknesine binerek Bebek'ten ayrıldı. Ünlü İş insanının el bileği ve boğaz kısmındaki yara izleri dikkat çekti.