Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaç yaşında?

Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında yer alan Ali Sabancı'nın hayatı merak ediliyor. Ali Sabancı, Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak ferdidir. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Üyesidir. Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaç yaşında?

Pegasus CEO'su, Esas Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ali Sabancı, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan yönetime girmesi yönünde bir teklif aldığını söylemişti. Peki Ali Sabancı kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ali Sabancı hakkında merak edilenler...

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.

Üniversite yıllarından tanıdığı, medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır. Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı.

Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı. 1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi. Sakıp Sabancı'nın vefatından kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben, babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama),Esaslı Gıda (gıda),Gıdaser Gıda (Bonservis) ve U.N. Ro.-Ro. İşletmeleri A.Ş. şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü üyesi, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İSO ve TAİK üyesidir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Duygu kimdir, neden yok, son durumu nasıl? - Survivor Duygu Salman diskalifiye olacak mı?
BİYOGRAFİSurvivor Duygu neden yok, son durumu nasıl?
Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında? - Survivor Steven nereli, ne iş yapıyor? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında?
Survivor Aleyna kimdir, nereli, boyu kaç? - Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği nedir? Biyografis
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? - Survivor Sultan Reşat nereli, mesleği nedir? Biyografisi...
BİYOGRAFİSurvivor Reşat kimdir, kaç yaşında?
Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? - Survivor Emin nereli, boyu kaç? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında?
Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nereli? - Survivor Yiğit Poyraz kaç yaşında, mesleği nedir? Biyografisi...
BİYOGRAFİSurvivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında?
Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci aslen nereli ve kaç yaşında? Şahin Kendirci kaç kardeş?
BİYOGRAFİMüslüm filminin küçük yıldızı Şahin Kendirci kimdir?
Sol Yanım Biricik Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında? İşte Cemre Baysel dizileri...
BİYOGRAFİSol Yanım Biricik kimdir?
Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİMehmet Sinan Tara kimdir?
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİKamala Harris kimdir?