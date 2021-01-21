Pegasus CEO'su, Esas Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ali Sabancı, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan yönetime girmesi yönünde bir teklif aldığını söylemişti. Peki Ali Sabancı kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ali Sabancı hakkında merak edilenler...

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.

Üniversite yıllarından tanıdığı, medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır. Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı.

Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı. 1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi. Sakıp Sabancı'nın vefatından kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben, babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama),Esaslı Gıda (gıda),Gıdaser Gıda (Bonservis) ve U.N. Ro.-Ro. İşletmeleri A.Ş. şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü üyesi, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İSO ve TAİK üyesidir.