Ali Sunal'dan Didem Kınalı açıklaması:

"Hayranlıkla izledim" 0:00 / 0:00

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Sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı ile ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay, cumartesi günü 'İbo Show' programına konuk oldu.

Konuklardan Sunal ve Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeleri sosyal medyada çok konuşuldu.

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, çıkan haberlerin ardından yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sunal, bu kareyi, "Ya, alemsiniz... Çok gülüyorum. Şaka bir yana; tabii ki hayranlıkla izledim Didem'in harika performansını. Bakmadığım tek anı yakalamış cano..." sözleriyle sosyal medya hesabından yayınladı.