Aliağa Petkimspor - Anadolu Efes: 79-85 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-79 yendi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 4. dakikada Tyree'nin 3 sayılık basketiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 11-4. Nwora ile etkili olan ve 8. dakikada 15-13 üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 7 sayıya (29-22) yükselten rakibi karşısında Van Beck'le sayılar bulan Aliağa Petkimspor, 15. dakikada tekrar öne geçti: 35-32. Anadolu Efes, üstünlüğü tekrar ele geçirdiği devreyi 47-43 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya (69-53) kadar yükselten Anadolu Efes, periyodu 69-56 üstün bitirdi.

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Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, bitime 1 dakika 24 saniye kala Tyree'nin faul atışından bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya kadar indirdi: 78-80. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes, müsabakadan 85-79 galip ayrıldı.

İki takım basketbolcuları müsabakadan önce "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankart açtı ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.