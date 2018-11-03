Alianza Lima - Universitario maçı heyecanı

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Alianza Lima, 04 Kasım 2018 Pazar günü Universitario takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Alianza Lima 16 puanla 6. sırada, Universitario 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Alianza Lima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Universitario, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Alianza Lima galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Universitario galibiyet oranı 0.00.

Alianza Lima son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 1-0 yenildi.

Universitario ise Sporting Cristal maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Alianza Lima, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Universitario, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universitario 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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