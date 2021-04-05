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Alibec ve Maglica Trabzon’da yok

Hes Kablo Kayserispor’un iki forveti Denis Alibec ve Anton Maglica, Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler

Alibec ve Maglica Trabzon’da yok - Kayserispor haberleri

Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da forvet oyuncular Anton Maglica ile Denis Alibec forma giyemeyecek. Ligde sıkıntılı bir sürece giren Sarı Kırmızılı takımda Rumen Denis Alibec ve Hırvat Anton Maglica Trabzon’a götürülmeyecek.

Sakatlıklarını atlatan ancak hazır olmayan iki önemli isim ligin 34.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Antalyaspor maçında kadroda olmaları bekleniyor. Kayserispor’da Denis Alibec ve Anton Maglica’nın yanı sıra sezonu kapatan Gustavo Campanharo’da Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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