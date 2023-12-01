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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan kadın yaşamını yitirdi

        Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan kadın yaşamını yitirdi

        Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:28
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        Barajdan çıkarılan kadın yaşamını yitirdi
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        Alibeyköy Barajı'nda, suyun üzerinde bir kadını hareketsiz durumda gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine çağırılan itfaiye görevlilerince sudan çıkarılan D.B'ye (21) sağlık görevlilerince müdahale edildi.

        Yaşam belirtisi bulunan D.B, ambulansla götürüldüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen D.B'nin Sultangazi Millet Bahçesi'ne gelerek baraja doğru yürüdüğü, ardından suyun üzerinde görüldüğü belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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