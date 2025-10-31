Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alina Boz'un ilk kısa filmi 'Adako' Altın Portakal'da ilgi odağı oldu

        Alina Boz'un ilk kısa filmi 'Adako' Altın Portakal'da ilgi odağı oldu

        Alina Boz'un yazıp yönettiği 'Adako', Altın Portakal'da büyük beğeni topladı. Festival gösteriminde ilgi odağı olan film, izleyicilerden güçlü bir alkış aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 22:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Portakal'da ilgi odağı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla genç kuşağın sevilen isimlerinden Alina Boz, bu kez kamera arkasında. Boz'un senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği kısa filmi 'Adako', 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Kısa Film' kategorisinde izleyicilerle buluştu.

        Özel gösterimde salonu dolduran sinemaseverler ve oyuncular, 'Adako'ya yoğun ilgi gösterdi. Gösterim sırasında büyük beğeni toplayan ve uzun süre alkışlanan film, izleyicilerden tam not aldı. Oyunculuğuyla adından başarıyla söz ettiren Alina Boz, yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği bu filmle de övgüleri topladı.

        Gösterim sonrası düzenlenen söyleşide Alina Boz, film oyuncularından Gizem Aydın, Özgür Emre Yıldırım ve görüntü yönetmeni Hakan Okumuş ile sinemaseverlerle bir araya geldi.

        REKLAM

        Sade ama etkileyici anlatımıyla öne çıkan Adako, Alina Boz'un hikâye anlatıcılığı konusundaki gücünü gözler önüne serdi. Oyunculuk, yazarlık, yönetmenlik ve yapımcılığı bir arada ustalıkla yürüten Boz, çok yönlülüğüyle 'on parmağında on marifet' tanımını fazlasıyla hak ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alina Boz
        #Adako
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası