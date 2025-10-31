Alina Boz'un ilk kısa filmi 'Adako' Altın Portakal'da ilgi odağı oldu

Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla genç kuşağın sevilen isimlerinden Alina Boz, bu kez kamera arkasında. Boz'un senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği kısa filmi 'Adako', 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Kısa Film' kategorisinde izleyicilerle buluştu.

Özel gösterimde salonu dolduran sinemaseverler ve oyuncular, 'Adako'ya yoğun ilgi gösterdi. Gösterim sırasında büyük beğeni toplayan ve uzun süre alkışlanan film, izleyicilerden tam not aldı. Oyunculuğuyla adından başarıyla söz ettiren Alina Boz, yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği bu filmle de övgüleri topladı.

Gösterim sonrası düzenlenen söyleşide Alina Boz, film oyuncularından Gizem Aydın, Özgür Emre Yıldırım ve görüntü yönetmeni Hakan Okumuş ile sinemaseverlerle bir araya geldi.

Sade ama etkileyici anlatımıyla öne çıkan Adako, Alina Boz'un hikâye anlatıcılığı konusundaki gücünü gözler önüne serdi. Oyunculuk, yazarlık, yönetmenlik ve yapımcılığı bir arada ustalıkla yürüten Boz, çok yönlülüğüyle 'on parmağında on marifet' tanımını fazlasıyla hak ediyor.