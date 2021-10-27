Alişan yeğenlerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile tanıştırdı - Magazin haberleri

"Hande ve Kerem bizi kırmadı" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Alişan, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Alışveriş turuna çıkan ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti.

Yeni projelerinden bahseden Alişan, yakın zamanda bir televizyon programı yapacağını ifade etti. 45 yaşındaki şarkıcı, "Şehir şehir gezip, insanlarla kendim röportaj yapacağım. Keyifli bir iş olacağına inanıyorum." dedi.

12 Kasım'da yeni bir şarkı çıkaracağını belirten Alişan, "Kısmet olursa sürpriz bir düet olacak, bir şarkıya cover yapacağız. Şarkının bazı bölümlerde de rap olacak." ifadelerini kullandı.

"YEĞENLERİMLE BOLCA İLGİLENDİLER"

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü sanatçı, yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı hayranı olduğu oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile tanıştırdığını söyledi. Alişan, konuyla ilgili "Sete gittik, sağ olsunlar onlarda bizi kırmadı. Yeğenlerimle bolca ilgilendiler. Bayağı oturduk, sohbet ettik." dedi.