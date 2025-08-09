Aliyev: Anlaşma, bölgeye barış getirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'a barış önerisinde bulunduklarını ve müzakerelerin başladığını bildiren Aliyev, anlaşma metni üzerine mutabakat sağlandığını belirtti.

"GÜNEY KAFKASYA'DA TARİHİ OLAY"

Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakatı "Güney Kafkasya için tarihi olay" şeklinde nitelendirerek, "Bugün Beyaz Saray'da paraflanan barış anlaşması bölgeye barış getirecektir ama Ermenistan'ın yapması gerekenler var. Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları nedeniyle bugün barış anlaşması imzalanmadı. Ermenistan anayasası değiştirildiğinde anlaşma istenilen zaman imzalanabilir" diye konuştu.

AA'nın haberine göre, anlaşma metninin ABD Başkanının tanıklığı ile paraflanmasının önemini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan tarafı, anayasadan Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının çıkarılacağını beyan ediyor. Aksi takdirde, bu her şeyden önce ABD'ye saygısızlık olacaktır. Anayasalarını ne zaman değiştirecekleri kendi iç işleridir. Buna karışamayız. Ancak ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Çünkü bence zaman kaybetmeye gerek yok. Madem ki Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasını parafladı, resmi şekilde imzalamaları da uzun sürmemeli" dedi.