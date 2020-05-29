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Alkol oranı 70 derecenin üstünde olan kolonyolar virüsü öldürmüyor mu?

Koronavirüse karşı yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğu yönünde görüş ortaya çıktı

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Koronavirüse karşı yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğu ama daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğu yönünde bir görüş var.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu, "Bazı konsantrasyonların önemi oluyor etkinlik konusunda. Alkolün yüzde 60 ile 80 arasındaki konsantrasyonu virüsü ve mikropları öldürücü etki gösteriyor ama alkol oranı yüzde 90'ın üstüne çıkarsa o zaman virüsü bulunduğu ortama yapıştırıyor. Biz laboratuvarlarda da mikropları cama tespit etmek için yüzde 90'lık alkol kullanırız. Kolonyalarda alkol oranı yüzde 60 ile 80 arasında değişir. Etkili olan konstanrasyon da budur. Yüzde 90'ı geçerse bu etkisini kaybeder" açıklamasında bulundu.

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