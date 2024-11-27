Alkol ve sigaraya zam mı geliyor?
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, sigara ve alkol fiyatlarına zam yapılacağını iddia etti. İşte, detaylar ve Aybaş'ın açıklamaları...
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkol ve sigara fiyatlarına zam yapılacağını öne sürdü. Peki, sigara ve alkole ne kadar zam gelmesi bekleniyor? İşte, detaylar...
ALKOL FİYATLARINA ZAM GELİYOR İDDİASI
Aybaş, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda şunları söyledi;
"Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor. Vergi mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun."
SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?
Aybaş başka bir paylaşımda, "Sigaraya da var zam." diyerek sigaraya zam geleceğini öne sürdü.