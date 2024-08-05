Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alkollü sürücü Şişli trafiğini altüst etti | Son dakika haberleri

        Alkollü sürücü Şişli trafiğini altüst etti

        İstanbul Şişli'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak yan yattı. Vatandaşlar tarafından aracından çıkarılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şişli'nin Halaskargazi Caddesi'nde, Cihad Kadibulban'ın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir motosiklete çarparak yan yattı.

        2

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        3

        Kazada, sürücü Cihad Kadibulban vatandaşların yardımıyla aracından çıkarıldı.

        4

        Hafif yaralanan sürücü ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        5

        Burada yapılan kontrollerde sürücünün 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaza yapan araçta bulunan 63 bin lira polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.

        6

        Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.

        Oluşan trafik nedeniyle araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yan yatan hafif ticari aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        #İstanbul Şişli
        #trafik kazası
        #alkollü sürücü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!