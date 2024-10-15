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        Alkollü sürücü yanlışlıkla merdivenli sokağa girdi ortalık savaş alanına döndü

        İzmir'in Konak ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, rampa aşağı merdivenli bir sokağa girdi. Otombil, girdiği sokakta park halindeki bir araca çarptı, çevredeki binalara zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:15
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        İzmir'in Konak ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'nde Ayberk T'nin kullandığı otomobil, bir bölümü merdivenli olan 249 Sokak'ta rampa aşağı inerek park halindeki bir otomobile çarptı.

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        Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen iki araç merdivenli bölüme düştü. Kazada, araçlarla merdiven korkulukları ve çevredeki bazı binaların duvarı hasar gördü.

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        Kaza anı çevredeki binaların güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ayberk T, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Yapılan kontrolde sürücünün, 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ifadesinde, bir motosikletlinin kendisine sağa çekmesini söyleyip agresif hareketler sergilemesi üzerine korkup kaçtığını, panikle kaçarken fark etmediği merdivenli bölüme düştüğünü söylediği öğrenildi.

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        Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

        #İzmir
        #trafik kazası
        #alkollü sürücü
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