Kaza, Keçiören ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Fatih Caddesi'nde Kalaba istikametine seyir halinde olan Ali D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Fatih Köprüsü üzerinde aynı yönde ilerleyen Yavuz A'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpılan otomobilin yolcuları Hakan D. ile Vezir S. yaralandı. Kaza nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. DHA'nın haberine göre; yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası ehliyetini beyan edemeyen Ali D.'nin, ehliyetine daha önceden el konulduğu tespit edildi. Ali D., polis tarafından yapılan alkol testinde 1.47 promil alkollü çıktı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir şeridi ulaşıma kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ağır hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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