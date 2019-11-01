Alkol sadece kişinin kendine verdiği zararla yetinmeyen, toplum düzenini de bozan bir alışkanlıktır. Alkolün kişide yarattığı durum, başka kişilere de zarar vermesin de önemli rol oynar. Alkol zehirlenmesi yaşayan kişi, daha agresif ve saldırgan olabildiğinden, daha fazla kavgaya meyilli hale gelebilir.

Madde Madde Alkolün Zararları