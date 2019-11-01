Alkol sadece kişinin kendine verdiği zararla yetinmeyen, toplum düzenini de bozan bir alışkanlıktır. Alkolün kişide yarattığı durum, başka kişilere de zarar vermesin de önemli rol oynar. Alkol zehirlenmesi yaşayan kişi, daha agresif ve saldırgan olabildiğinden, daha fazla kavgaya meyilli hale gelebilir.
Madde Madde Alkolün Zararları
- Alkolü sürekli tüketen kişilerde beyin büyük ölçüde zarar görür, zamanla hücrelerin ölümüne yol açar.
- Bu da bunaklık ve erken yaşlanmayı beraberinde getiren bir durumdur.
- Kısa süreli etkisi de doğru düşünememe, hareket edememeye yol açar.
- Alkol kullanımı, uykunun tam alınamamasına, uyunsa bile yorgun kalkmalarına neden olur.
- Göz damarlarında zarar verir, uzun kullanımlarda körlük yaşanabilir.
- Alkol alımında vücut su kaybederek, metabolizma yavaşlar.
- Ağızda kuruluk ve baş ağrısına neden olur.
- Mide hastalıklarını tetikler.
- Vücuttaki vitaminleri öldürür.
- Kanser hastalığının riskini büyük oranda artırır.
- Kadınlarda adet düzensizliğine ve erkeklerde iktidarsızlığa neden olur.
- Gebelikte kullanılan alkol anne ve bebeğe çok fazla zarar verir ve bebeğin zihinsel gelişimini olumsuz etkiler.
- Alkol kan ve damar hastalıklarının da riskini artırır.
- Damarların kireçlenmesine yol açar.
- Yaralanmalarda, kan pıhtılaşmadığı için fazla kan kaybetmeye neden olur.
- Alkol vücut sıcaklığını düşürür, donmasını hızlandırır.
- Karaciğerde ciddi tahribat yapar.
- Uyuşturucu madde ile kullanımı çok daha tehlikelidir.
- Çünkü alkol uyuşturucunun etkisini artırarak daha fazla zarar verir.
- İlaçla kullanılırsa, hayati tehlike yaratabilir.
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