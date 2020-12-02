Allame Ne Demektir?

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Allame Tanımı:

Allame kelimesinin anlamı; bilgili, genel olarak bir çok konuda bilgi sahibi olan, çok derinden bilen ve alim olarak tanımlanır.

Allame Nedir TDK:

Alim, bilgili ve çok derinden bilen olarak ifade edilir.

Allame Örnek Anlatımı:

Allame; derin bilgiye sahip olan, iyi eğitimli, bir çok konuya hakim olan kimse ve her ilimde de çok fazla bilgiye sahip olan alim kişi olarak anlamlandırılır. Alim olan kişiler, genel olarak bir konuya açıklık getirerek eğitici konuştuklarında bu konu hakkında allame oldukları dile getirilir.

Allame Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

• Gerçekten de allamesi olan bu hocayı tebrik etmek lazım.

• Bu konu hakkında bu kadar allame olduğunu bilmiyordum.