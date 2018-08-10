Alloa Athletic - Greenock Morton maçı istatistikleri

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Alloa Athletic, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Greenock Morton takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Alloa Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Greenock Morton, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 380 kodlu maçı oynayanlar; Alloa Athletic galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Greenock Morton galibiyet oranı 1.95. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.
Alloa Athletic önceki hafta Dumbarton mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Greenock Morton ise Falkirk karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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