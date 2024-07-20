"Bu seyahat için işimize ara verdik. Seyahatimiz çok güzel gidiyor. Tüm dünyayı görmek istedik. Çok rahatız. Şimdiye kadar 26 ülkeyi gezip gördük ve çok şaşırtıcı olan her ülke çok güzeldi, her ülkenin insanları harikaydı. Farklı insanlar tanıdığıma çok mutlu oldum."