Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi 2015’in başından beri ilk defa bir çeyrekte küçüldü.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. Üçüncü çeyrekte ihracat düşerken, ithalat arttı. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları azalırken, genel kamu harcamaları arttı.

Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 1,1 seviyesinde kaydedildi.

Analistler Alman ekonomisindeki daralmada ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ