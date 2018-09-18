Alman istihbaratında 'aşırı sağ' depremi!

Almanya’da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevinden alındı.

Maasen, Almanya'nın Chemnitz kentinde meydana gelen göçmen karşıtı olaylarda etkisiz kalmakla suçlanıyordu. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ve Merkel'in partisi içerisinden bazı isimler, Maassen'in kovulması gerektiğini belirtmişti.

Maassen'in İçişleri Bakanlığı'nda başka bir pozisyona çekildiği bildirildi. Alman aşırı sağ partisi AfD'nin bazı üyeleri ile yakın temas halinde olduğu iddia edilen Maasen, bu iddiaları reddetmişti.

Daha önce Almanya'dan iadesi istenen FETÖ'cülerle ilgili de Maassen'in ismi gündeme gelmişti. Almanya'daki FETÖ yapılanması ve bunun Alman iç istihbarat servisi tarafından izlenip izlenmediği yönündeki bir soruya ise Maassen, "Almanya’da gözlem altında değiller. Çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz" yanıtını vermişti.

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