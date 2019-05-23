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Alman polisinden insanlık dersi!

HABERTURK.COM

Almanya'da araçlarını durdurarak otobanda yaşanan bir trafik kazasında ölen vatandaşın fotoğrafını çekmeye çalışan iki meraklı şoföre Alman polisi hayat dersi verdi.

Stefan Pfeiffer

Roth ve Nürnberg arasında ölümle sonuçlanan bir kamyon kazasından sonra, 47 yaşındaki şoför hayatını kaybetti. Kazayı görmek için trafiğin aksamasına neden olan sürücüler, karşı şeritte sıkışıklık yaşanmasına sebebiyet verdi. 

Bu sırada polis memuru Stefan Pfeiffer, alışılmadık bir hamle yaparak, şoförlerin arabalarından inmelerini, kaza mahalline ve mağdurlara bakmalarını istedi. Bir sürücüyü aracından indirerek yanına çağırıp, sürücüyü olay yerine doğru götürdü ve "Gelir misin, sana bir şey göstereceğim. Ölü insanları görmek, fotoğraflarını çekmek ister misin? Bak orada, orada yatıyor, onu görmek ister misin? Hayır mı, onu görmek istemiyor musun? O zaman neden fotoğraflarını çekiyorsun? Utanmalısın" diye konuştu. Polis memuru, 128.5 euro para cezası kesti. 

Polis Pfeiffer daha sonra, bazı meraklı vatandaşları videoya aldı. Pfeiffer, "Bu durum, insanları kendi davranışlarıyla yüzleştirmemizin bir yolu" dedi. Pfeiffer'e göre, sadece para cezası kesmek, iyi bir öğrenme etkisine sahip olmayacaktı. "Durumla doğrudan yüzleşmenin insanları şoke ettiğini görüyoruz." dedi.

 

 

 

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