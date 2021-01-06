Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Almanya’da psikofizyoloji ve uygulamaları derneği tarafından her yıl verilen ödülde, 2020 ödülünün sahibi Muş Bulanık’lı Esra Al oldu. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü Fen Fakültesi birincisi olarak bitiren Esra Al şu an Almanya Max Planck İnsan Bilişsel ve Beyin Bilimleri Enstitüsü'nde faaliyet göstermekte. Aynı zamanda Berlin Zihin ve Beyin Okulu'nda nörobilim alanında doktora adayı olan Esra Al, EEG temelli psikofizyolojik araştırma alanında yaptığı buluş ile Türkiye’yi onurlandırdı. Esra Al ve meslektaşları kalbin algımızı ve beynimizi nasıl etkilediğine dair iki mekanizma belirleyerek, insan bilincine etkisine dair bulguları ortaya koydu. Bu çalışmasının ardından ise Al’a 2020 Genç Bilim İnsanı Ödülü verildi.



KALBİMİZİN BİLİNCİMİZE ETKİSİ NEDİR?



Esra Al ve meslektaşlarının Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde yaptıkları araştırmada, kalbin bilinç üzerindeki etkisi ortaya koyuldu. Bir uyarının hangi şartlar altında fark edilebileceği bilimde uzun yıllardır araştırılan bir konu. Bugüne kadar yapılan birçok araştırma, bilinçli farkındalığı açıklamak için beyin üzerine odaklansa da yeni araştırmalar bedenimizin de bilincimizi etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre insanoğlunun bilinci, kan vücuda pompalanırken ve kalbe geri gelirken birbirinden farklı işliyor. Bu işleyiş ışığında Esra Al ve meslektaşları kalbin algımızı ve beynimizi nasıl etkilediğine dair iki mekanizma belirledi. İlk olarak kalbin ritmik akışıyla oluşan kan dolaşımı ve bilinç arasında bir bağlantıyı ortaya koydu. Ekip, bilincimizin kan vücuda pompalanırken ve kalbe geri gelirken birbirinden farklı işlediğini ortaya çıkardı. Araştırma sonucunda kalbin vücuda kanı gönderdiği evrede parmaklardaki dokunma duyusunun ve dokunma kaynaklı beyin aktivesinin azaldığı belirlendi.



