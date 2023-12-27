Alman Teknik Direktör Andre Breitenreiter'den Beşiktaş açıklaması geldi

Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş takımında Rıza Çalımbay sonrası Teknik Direktör arayışları hız kazanırken, Siyah-Beyazlıların adaylarından biri de Andre Breitenreiter idi.

50 yaşındaki Alman teknik adam Andre Breitenreiter, Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam, Siyah-Beyazlılardan aldığı teklifi değerlendirdiğini ve reddettiğini bildirdi.

Andre Breitenreiter konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş heyecan verici bir kulüp. Teknik direktör adaylarından biri olmak beni gururlandırdı. Fakat yaptığım değerlendirme sonrası, böyle bir durumun benim için söz konusu olmadığı kararını aldım."