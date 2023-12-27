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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alman Teknik Direktör Andre Breitenreiter'den Beşiktaş açıklaması geldi - Beşiktaş Haberleri

        Alman Teknik Direktör Andre Breitenreiter'den Beşiktaş açıklaması geldi

        Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Andre Breitenreiter, Siyah-Beyazlılarla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:01
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        Breitenreiter'den Beşiktaş açıklaması
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        Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş takımında Rıza Çalımbay sonrası Teknik Direktör arayışları hız kazanırken, Siyah-Beyazlıların adaylarından biri de Andre Breitenreiter idi.

        50 yaşındaki Alman teknik adam Andre Breitenreiter, Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı.

        Deneyimli teknik adam, Siyah-Beyazlılardan aldığı teklifi değerlendirdiğini ve reddettiğini bildirdi.

        Andre Breitenreiter konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        "Beşiktaş heyecan verici bir kulüp. Teknik direktör adaylarından biri olmak beni gururlandırdı. Fakat yaptığım değerlendirme sonrası, böyle bir durumun benim için söz konusu olmadığı kararını aldım."

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