Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında Beşiktaş'ın kalecisi Karius'u Alman ve İngiliz medyası yakın takibe aldı ve performansına hayran kaldı
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Beşiktaş'a transferinin ardından kaleciliğinden çok yakışıklılığıyla gündem olan Karius, Fenerbahçe derbisinden de alnının akıyla çıkarak rüştünü bir kez daha ispat etti.
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Liverpool forması giyerken Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller yüzünden eleştirilen Karius, Beşiktaş kalesinde müthiş performansıyla adeta yeniden doğuyor.
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Alman kaleciyi yakın takibe alan İngiliz ve Alman basını da onun derbideki performansına hayran kaldı.
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Karius’un, Kadıköy’deki gerilimi yüksek maçta takımının en önemli kozlarından biri olduğu belirtilen haberlerde, sakinliği ve kurtarışları ile özgüven kazandığı kaydedildi.
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ŞENOL GÜNEŞ’İN GÖZÜNE GİRDİ
Bild gazetesi, Loris Karius’un derbide Fenerbahçe forvetlerine set çektiği, yediği golde ise hatasının bulunmadığını vurguladı.
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Ryan Babel ve Andre Ayew’in golleriyle mücadelenin 1-1 sonuçlandığı belirtilirken, yaz aylarında Liverpool’dan Boğaz’a taşınan Karius’un da Siyah-Beyazlı taraftarın sevgisini kazandığı yazıldı.
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İngiliz basını ise Beşiktaş’la 2 yıllık kiralık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki kalecinin yeni ve iyi bir başlangıç yaptığını hatırlattı.
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Haberlerde Alman file bekçisi Karius’un istatistiklerine yer verilirken, bu performansıyla kısa sürede hocasının gözüne girdiği ve bir numaraya yükseldiği ifade edildi.
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KADER ANLARINDA SAHNEDE
Karius’un, maçtan bir gün önce Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller hakkında yaptığı açıklamalara da geniş yer veren İngiliz basını şu görüşte birleşti:
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Derbide çok soğukkanlıydı. İstanbul’a ve arkadaşlarına çabuk uyum sağlamış. Maçın kader anlarında görevini en iyi şekilde yaptı. Liverpool onu göndermekle hata ettiğini kısa sürede anlayacak. Beşiktaş’ta yeni bir heyecan ve coşkuyla takımına yardımcı oluyor. Kalesinde güven veriyor. (Akşam)
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