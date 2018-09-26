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Derbide çok soğukkanlıydı. İstanbul’a ve arkadaşlarına çabuk uyum sağlamış. Maçın kader anlarında görevini en iyi şekilde yaptı. Liverpool onu göndermekle hata ettiğini kısa sürede anlayacak. Beşiktaş’ta yeni bir heyecan ve coşkuyla takımına yardımcı oluyor. Kalesinde güven veriyor. (Akşam)